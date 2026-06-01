Pianos égarés I Avec l’Association Tako, Lancy, Genève
Pianos égarés I Avec l’Association Tako, Lancy, Genève jeudi 11 juin 2026.
Pianos égarés I Avec l’Association Tako Jeudi 11 juin, 19h00 Lancy
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00
Fin : 2026-06-11T19:00:00+02:00 – 2026-06-11T20:30:00+02:00
IRIKANTO (pop/soul), programmation en partenariat avec le Chat Noir
Durée: environ 1h
Lieu secret
A propos du festival
La rencontre entre un piano à queue, des artistes et des lieux insolites. Un lieu de rendez-vous, une balade, un lieu de concert gardé secret. Les concerts gratuits des pianos égarés permettent de créer une rupture dans le quotidien et les habitudes. Embarquer une couverture, enfourcher son vélo ou prendre le bus, sortir de la ville et des sentiers battus, apercevoir au loin un piano à queue, s’approcher, y retrouver des visages connus et des inconnus, et partager un moment magique ensemble.
Les Pianos Egarés 2026 proposeront sur toute la durée du festival 6 concerts acoustiques avec un piano à queue itinérant, dans différentes communes dont Lancy. Des concerts gratuits, dans l’espace public, accessibles à toutes et tous. Un lieu de rendez-vous est donné au public qui est acheminé par une courte balade sur le lieu de concert, gardé secret.
La programmation est 100% locale et variée (classique, jazz, folk, pop, …), avec des formations inédites créées pour l’occasion.
Lancy Lancy Genève 1212 Genève
Rendez-vous à l’école des Palettes
Greg Clément
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