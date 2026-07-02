Piazzolla – Pause-concert – Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Piazzolla – Pause-concert – Saison ONPL Mardi 9 février 2027, 12h30 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-09T12:30:00+01:00 – 2027-02-09T13:15:00+01:00

Fin : 2027-02-09T12:30:00+01:00 – 2027-02-09T13:15:00+01:00

Pause-concert

À qui souhaite descendre à la station Tango, deux directions possibles. Mais qu’on choisisse le genre musical ou la danse, les deux demeurent intrinsèquement liés, l’un accompagnant l’autre, depuis sa naissance jusqu’à son expansion phénoménale. De ce double jeu, une figure a tiré son épingle pour devenir son meilleur ambassadeur : Astor Piazzolla, bandonéoniste disparu en 1992 à l’âge de 71 ans, dont la révélation est pourtant apparue sur le tard, dans les années 1950, après une année au Conservatoire américain de Fontainebleau de Nadia Boulanger. Son retour à Buenos Aires en 1957 marque le début de sa légende, qui durera jusqu’à sa disparition et plus loin encore. Composées à la fin des années 1960, les Quatre Saisons de Buenos Aires font écho à l’œuvre de Vivaldi. Au pastoral des saisons du maître vénitien, le roi du tango oppose l’urbain et la vie de la célèbre capitale argentine. Egalement au programme de cette pause-concert, La suite de l’Ange, l’une de ses oeuvres les plus mystérieuses, envoûtantes et populaires.

Déroulé :

Astor Piazzolla :

Les Quatre saisons de Buenos Aires – 25 min.

La Suite de l’Ange – 20 min.

Mélanie Panel, flûte

Sébastien Christmann, Caroline Drouin, Miwa Kamiya et Reynald Herrault, violons

Hélène Malle et Pascale Pergaix, altos

Justine Pierre et Anaïs Maignan, violoncelles

Andrès Fernandez Subiela, contrebasse

Thibault Maignan, piano

Dans le cadre de « Pause-Concert » : Entre midi et deux, offrez-vous le temps d’une pause musicale de 45 minutes. Pour 10 € seulement, ces petits concerts concoctés par les musiciens de l’ONPL revisitent le répertoire symphonique et de musique de chambre. Un moment unique de détente et de découverte.

Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

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Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire Orchestre National des Pays de la Loire

Pause-concert Piazzola – Musiciens de l’ONPL