PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades
vendredi 7 août 2026 · Prades
Informations pratiques
Prades
PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO PAR LES CORTALETS EN VTTAE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 –
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 08:00:00
fin : 2026-08-07 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
La montée jusqu’aux Cortalets par la piste du Llech se fait en VTTAE (22km, environ 2h30). Ascension du Pic en A/R, accompagnée depuis le refuge. 650m de D+, 4-5h de marche. Accessible aux personnes ayant une bonne forme et déjà pratiqué le VTT et la randonnée en montagne. Inscription obligatoire.
.
Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ascent to Les Cortalets via the Llech trail is by VTTAE (22km, approx. 2h30). Return ascent of the Pic, accompanied from the refuge. 650m D+, 4-5h walking. Accessible to fit mountain bikers and hikers. Registration required.
L’événement PIC DU CANIGO A LA JOURNEE AVEC PASSCANIGO PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades a été mis à jour le 2026-07-20 par OTI CONFLENT CANIGO
À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE ST-PIERRE DE PRADES Prades 29 juillet 2026
- FESTIVAL PABLO CASALS: CHOEURS D’ENFANTS PAU CASALS Prades 31 juillet 2026
- FESTIVAL PABLO CASALS: CHOEURS D’ENFANTS PAU CASALS Prades 1 août 2026
- EXCURSION VERS LE CANIGOU EN 4X4 AVEC PASSCANIGO Prades 2 août 2026
- MARCHÉ DES POTIERS Prades 2 août 2026