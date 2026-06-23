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PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades

PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades

PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades jeudi 9 juillet 2026.

Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
70 70 70 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Prades

PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 70 – 70 – 70

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Pic du Canigó à la journée, par le refuge des Cortalets avec un guide accompagnateur accès libre au refuge en VTT à assistance électrique (location en supplément)
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81  pass.canigo@gmail.com

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English :

Ascent of Mont Canigó during the day, via the Cortalets Refuge with a guide—free access to the refuge on an electric-assist mountain bike (rental available for an additional fee)

L’événement PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

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