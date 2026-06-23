PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades
PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades jeudi 9 juillet 2026.
Prades
PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE
Prades Pyrénées-Orientales
Tarif : 70 – 70 – 70
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 08:00:00
fin : 2026-07-09 18:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Pic du Canigó à la journée, par le refuge des Cortalets avec un guide accompagnateur accès libre au refuge en VTT à assistance électrique (location en supplément)
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Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81 pass.canigo@gmail.com
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English :
Ascent of Mont Canigó during the day, via the Cortalets Refuge with a guide—free access to the refuge on an electric-assist mountain bike (rental available for an additional fee)
L’événement PIC DU CANIGO A LA JOURNEE PAR LES CORTALETS EN VTTAE Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO
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