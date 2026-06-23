UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades jeudi 16 juillet 2026.

Ville
66500 Prades
Département
Pyrénées-Orientales
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
08:00:00
Tarif
150 150 150 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Prades

PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO

Prades Pyrénées-Orientales

Tarif : 150 – 150 – 150

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 08:00:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-16

Réservé aux personnes ayant une bonne condition physique et déjà une expérience de la randonnée en montagne
  .

Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 82 04 17 81  pass.canigo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reserved for people in good physical condition with previous mountain hiking experience

L’événement PIC DU CANIGO EN DEUX JOURS AVEC PASSCANIGO Prades a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Prades (Pyrénées-Orientales)