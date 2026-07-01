PIC DU MIDI – Aventure photo nocturne « Ciel étoilé », Argelès-Gazost, Argelès-Gazost

Informations pratiques

PIC DU MIDI – Aventure photo nocturne « Ciel étoilé » Samedi 11 juillet, 15h00 Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

210 € / personne, inscription indispensable.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T15:00:00+02:00 – 2026-07-12T12:00:00+02:00

Votre aventure photo se déroulera au cœur de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi de Bigorre. Nous prendrons de la hauteur et nous trouverons le lieu idéal pour installer notre campement, face aux sommets pyrénéens. Nous contemplerons et admirerons les derniers rayons du soleil. Un moment magique ! En soirée, nous ferons une lecture du ciel étoilé et nous appliquerons les conseils donnés par le guide afin de capturer les astres. Vous partirez le temps de deux demi-journées avec une nuit en pleine montagne. Selon la saison de l’année vous passerez la nuit sous une tente, à la belle étoile ou en cabane chauffée (poêle à bois).

Gavarnie ou Argelès-Gazost

2 Jours / 1 Nuit

Dénivelée positif : 200 m à 300 m

Niveau photo : Débutant à Expert

Argelès-Gazost Argelès-Gazost Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.hadrien-brasseur.fr/produit/aventure-photo-nocturne-ciel-etoile/ »}] https://www.hadrien-brasseur.fr/produit/aventure-photo-nocturne-ciel-etoile/

Une aventure photo avec une nuit sous tente ou à la belle étoile, avec un accompagnateur en montagne également photographe. RICE Pic du Midi