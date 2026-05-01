PICNIC CRÉATIF EXPÉRIENCE MÉDITERRANÉE Lavérune

Lavérune

PICNIC CRÉATIF EXPÉRIENCE MÉDITERRANÉE

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Picnic Créatif Expérience Méditerranée

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Offrez-vous une parenthèse artistique et sensorielle dans le cadre majestueux du Château de l’Engarran, lieu emblématique aux portes de Montpellier. Une expérience inédite où se rencontrent créativité, patrimoine et art de vivre méditerranéen.

Picnic Créatif Expérience Méditerranée

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Offrez-vous une parenthèse artistique et sensorielle dans le cadre majestueux du Château de l’Engarran, lieu emblématique aux portes de Montpellier. Une expérience inédite où se rencontrent créativité, patrimoine et art de vivre méditerranéen.

10h30 12h30 | Atelier créatif

Lors de cet atelier peinture texturée animé par Bonjour l’Ambiance, réalisez votre toile décorative en relief grâce au mélange des matières, des couleurs et des textures. Un moment accessible à tous les niveaux, à vivre seul·e, entre amis ou en famille.

Votre réservation comprend 35 €/pers

• Atelier créatif peinture texturée (matériel fourni)

• Dégustation découverte vin pour les adultes initiation sensorielle au sirop à l’aveugle pour les enfants par le Château de l’Engarran

• Un cadre d’exception propice à la détente et au partage

Options complémentaires

12h30 14h30 | Box déjeunatoire 35 €/pers

Accord mets & vins signé Cabiron Traiteur et Château de l’Engarran, à savourer dans les jardins du château.

15h00 16h00 | Visite & dégustation 18 €/pers

Découvrez les cuvées emblématiques du domaine et l’histoire du vignoble de l’Engarran, en AOP Saint-Georges-d’Orques, Grés de Montpellier et Languedoc. Véritable Folie architecturale montpelliéraine bâtie entre 1730 et 1750, le château est classé monument historique. Élégante demeure de caractère, il fut également choisi comme décor du film Le Comte de Monte-Cristo.

Informations pratiques

• Enfant de moins de 7 ans possible de prendre 1 place (Pour adulte + enfant) valable pour 1 atelier créatif et 1 dégustation de vin

• À partir de 7 ans place individuelle requise

• Atelier créatif et dégustation non remboursables

• Box repas et visite dégustation non remboursables, sauf demande effectuée 4 jours avant l’événement

• Option Box repas végétarienne à préciser en commentaire lors de la réservation

À vivre seul·e ou à plusieurs… une véritable expérience méditerranéenne. .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie

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English :

Creative Picnic ? Mediterranean Experience

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Treat yourself to an artistic and sensory interlude in the majestic setting of Château de l’Engarran, an emblematic site on the outskirts of Montpellier. A unique experience combining creativity, heritage and the Mediterranean art of living.

L’événement PICNIC CRÉATIF EXPÉRIENCE MÉDITERRANÉE Lavérune a été mis à jour le 2026-05-07 par 34 OT MONTPELLIER