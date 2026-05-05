Picnic, Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch, Toulouse
Picnic, Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch, Toulouse jeudi 28 mai 2026.
Picnic Jeudi 28 mai, 12h00 Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-28T12:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-28T12:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00
Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch 2 Rue René Sentenac, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie
Déjeuner DTI / SNA BLAGNAC à mi-chemin entre la DTI et la tour de Blagnac.
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