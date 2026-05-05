Picnic, Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch, Toulouse

Picnic Jeudi 28 mai, 12h00 Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T12:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T12:00:00+02:00 – 2026-05-28T14:00:00+02:00

Jardin des Platanes de Saint-Martin-du-Touch 2 Rue René Sentenac, 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie

Déjeuner DTI / SNA BLAGNAC à mi-chemin entre la DTI et la tour de Blagnac.