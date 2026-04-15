L’humour en procès. Peut-on rire de tout ?, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

L’humour en procès. Peut-on rire de tout ? Jeudi 28 mai, 18h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Jeudi 28 mai – 18h

À cette éternelle question, Pierre Desproges répondait qu’on pouvait non seulement rire de tout mais qu’il le fallait pour « désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles ».

L’opinion du célèbre humoriste n’est visiblement pas partagée par tous.

Le 28 mai, les Rendez-Vous de l’Actu se pencheront en compagnie de plusieurs spécialistes sur la cruciale question de l’humour. Qu’il s’agisse de censure sociale, ce fameux « bad buzz » des réseaux sociaux, de censure économique par les annonceurs ou les pouvoirs publics ou tout simplement d’une sensibilité actuelle qui rend certains sujets particulièrement délicats, de nouvelles frontières semblent s’imposer aujourd’hui aux rieurs et aux humoristes. Nous les explorerons ensemble avec un grand sérieux… forcément émaillé de quelques rires.

Avec Jean-Jacques Cripia, auteur, dramaturge, comédien, créateur du Duo des Non, Scott Fins, professeur de stand-up, comédien, directeur artistique du Citron Bleu, Serge Regourd, juriste et universitaire, président de la Commission Culture et audiovisuel du conseil régional d’Occitanie et Pierre Samson (sous réserve), dessinateur de presse et d’humour, illustrateur et chroniqueur français, fondateur du journal satirique toulousain Le Satiricon.

Médiathèque José Cabanis – Parquet de l’actualité (rez-de-chaussée)

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Les Rendez-Vous de l’Actu se pencheront en compagnie de plusieurs spécialistes sur la cruciale question de l’humour.