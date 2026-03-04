Sous les figues, Médiathèque Grand M, Toulouse

Sous les figues Jeudi 28 mai, 14h30 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:30:00+02:00 – 2026-05-28T16:00:00+02:00

Jeudi 28 mai – 14h30

Au nord-ouest de la Tunisie, des jeunes femmes travaillent à la récolte des figues. Sous le regard des ouvrières plus âgées et des hommes, elles flirtent, se taquinent, se disputent. Au fil de la journée, le verger devient un théâtre d’émotions où se jouent les rêves et les espoirs de chacun.

Avec l’association Ciné Palabres, dans le cadre du Mois du Monde.

Médiathèque Grand M

Renseignements au 05 81 91 79 40

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Erige Sehiri – 2022 – Allemagne, France, Suisse, Tunisie – Henia Prod. et Maneki Films – 1h32