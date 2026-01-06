Pics et compagnie Laval

Pics et compagnie

Bois de l’Huisserie Laval Mayenne

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:00:00

2026-03-21

Partez à la découverte des oiseaux forestiers, de leurs chants et de leurs comportements.

Apprends à reconnaître les pics, mésanges, et autres compagnons ailés qui habitent la forêt,

et comprends leur rôle essentiel dans cet écosystème vivant.

Bois de l’Huisserie Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

English :

Discover forest birds, their songs and behaviors.

Learn to recognize woodpeckers, chickadees and other winged companions that inhabit the forest,

and understand their essential role in this living ecosystem.

