Pièce à convictions, Théâtre de Poche Graslin, Nantes
Pièce à convictions, Théâtre de Poche Graslin, Nantes jeudi 8 octobre 2026.
Pièce à convictions 8 – 17 octobre Théâtre de Poche Graslin Loire-Atlantique
Tarifs Plein : 22€ ; Tarif Réduit 15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-08T19:00:00+02:00 – 2026-10-08T20:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T21:00:00+02:00 – 2026-10-17T22:30:00+02:00
Genre : Comédie policière – A partir de 12 ans – Durée : 1h15
La chanteuse à succès Joy, après avoir assassiné inopinément les tympans de son public, est, elle-même, assassinée à l’arme blanche. Règlement de compte, vengeance, ou crime organisé ? Quoi de mieux que les pièces à convictions de l’enquête pour tenter de découvrir le tueur.
Ainsi, au côté d’un couteau canadien ou encore d’un pistolet américain dernier cri, les éléments de l’investigation ainsi que leurs personnages prendront vie devant vous pour que vous meniez l’enquête, depuis votre siège.
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Théâtre de Poche Graslin 5 Rue Lekain, 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-THEATRE_POCHE_GRASLIN-33573-0.wb?REFID=o4MPAAAAAAAAAAAAtAA »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@theatredepochegraslin.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0240473444 »}] [{« data »: {« author »: « Thu00e9u00e2tre de Poche Graslin », « cache_age »: 86400, « description »: « Retrouvez la programmation du Thu00e9u00e2tre de Poche Graslin : nu25ba Siteweb : https://www.theatredepochegraslin.frnu25ba Facebook : https://www.facebook.com/Theatrepochegraslinnu25ba Instagram : https://www.instagram.com/theatredepochegraslinnu25ba Twitter : https://twitter.com/TPGNantes », « type »: « video », « title »: « ET SI C’Eu0301TAIT ELLE Bande Annonce v5 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/NzAEOUYhI-4/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=NzAEOUYhI-4 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCwXXJzpA50K_wMIbzhssBeA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «
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Quoi de mieux que les pièces à convictions de l’enquête pour tenter de découvrir le tueur. Spectacle Humour
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