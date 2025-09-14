Pièce chorégraphique et théâtrale Un corps, des corps, nos corps Amiens

Pièce chorégraphique et théâtrale Un corps, des corps, nos corps Amiens mercredi 11 mars 2026.

Pièce chorégraphique et théâtrale Un corps, des corps, nos corps

8 Rue des Majots Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-12

Un corps, des corps, nos corps | Julie Vuoso

> Pièce chorégraphique et théâtrale pour la classe, en collège et lycée

> En coréalisation avec L’échangeur CDCN de Château-Thierry, dans le cadre du festival Kidanse

En complicité avec les enseignants et enseignantes, la classe accueille pendant une heure de cours, deux femmes qui débutent leur exposé sur l’Histoire du corps au XXe et XXIe siècles en France. Petit à petit, s’invitent dans le discours des phrases

chorégraphiques, de manière inattendue, construites notamment à partir de mouvements incorporés inconsciemment, produits par la norme, ou au contraire par nécessité de libération.

Un corps, des corps, nos corps tente de donner des explications proches des racismes, sexismes et classismes que nous connaissons aujourd’hui, par le prisme de l’Histoire du corps. Par ce biais se dessine une histoire des injonctions et des normes, qui résonne avec celles d’aujourd’hui. Aborder l’Histoire pour aborder les places actuelles du corps dans la société, en les comparant avec celles qui ont existé pour évoquer celles qui prévalent aujourd’hui, afin de déceler ce qui se joue systémiquement, notamment par l’impact existant des réseaux sociaux. D’un point de vue chorégraphique, une recherche sur les mouvements incorporés malgré soi vient ponctuer, soutenir ou contrecarrer le discours porté, comme témoin ou support à ce qui est en train de se tisser par les mots.

Mer. 11 mars (en milieu scolaire)

Jeu. 12 mars (en milieu scolaire)

> Durée 1h suivi d’un échange | Tarif scolaire 6€ par élève

> Renseignements et réservations auprès de Manon Evrard uniquement (pas de réservation en ligne) m.evrard@amiens-metropole.com / 03 22 71 62 91

FESTIVAL KIDANSE

Créé en 2017 par L’échangeur Centre de Développement Chorégraphique National de Château-Thierry, le festival Kidanse fait vivre et découvrir la danse contemporaine à l’enfance et la jeunesse et se développe sur les cinq départements des Hauts-de-France, en coréalisation avec de nombreux partenaires culturels. En lien avec les champs scolaires et sociaux, ainsi qu’avec les familles, l’ambition est de sensibiliser encore plus largement à la danse contemporaine pour donner l’opportunité de la découverte et créer l’occasion de la rencontre et du dialogue.

8 Rue des Majots Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

A body, bodies, our bodies | Julie Vuoso

> Choreographic and theatrical piece for middle and high school classes

> Co-produced with L’échangeur CDCN de Château-Thierry, as part of the Kidanse festival

In collaboration with teachers, the class welcomes two women who begin their talk on the history of the body in 20th- and 21st-century France. Little by little, a number of phrases are introduced into their discourse

choreographic phrases, constructed from unconsciously incorporated movements produced by the norm or, on the contrary, by the need for liberation.

Un corps, des corps, nos corps attempts to explain the racism, sexism and classism we know today, through the prism of the body’s history. The result is a history of injunctions and norms that resonates with those of today. Looking to history to address the body’s current place in society, comparing it with that which existed in the past to evoke that which prevails today, in order to detect what is being played out systemically, notably through the existing impact of social networks. From a choreographic point of view, research into movements incorporated in spite of oneself punctuates, supports or counteracts the discourse, as witness or support to what is being woven through words.

Wed. march 11 (for schools)

Thu. march 12 (in schools)

> Duration: 1h followed by a discussion | School fee: 6? per student

> Information and reservations with Manon Evrard only (no online reservations): m.evrard@amiens-metropole.com / 03 22 71 62 91

KIDANSE FESTIVAL

Created in 2017 by L’échangeur ? Center de Développement Chorégraphique National de Château-Thierry, the Kidanse festival brings contemporary dance to life for children and young people in the five départements of Hauts-de-France, in co-production with numerous cultural partners. Working with schools, social services and families, the aim is to raise awareness of contemporary dance on an even wider scale, providing opportunities for discovery, encounters and dialogue.

German :

Ein Körper, Körper, unsere Körper | Julie Vuoso

> Choreografisches und theatralisches Stück für die Klasse, in der Mittel- und Oberstufe

> In Co-Realisation mit L’échangeur CDCN de Château-Thierry, im Rahmen des Festivals Kidanse

In Zusammenarbeit mit den Lehrern und Lehrerinnen empfängt die Klasse während einer Unterrichtsstunde zwei Frauen, die ihren Vortrag über die Geschichte des Körpers im 20. und 21. Jahrhundert in Frankreich beginnen. Nach und nach tauchen in ihrem Vortrag folgende Sätze auf

sie sind vor allem auf der Grundlage von unbewusst eingebauten Bewegungen entstanden, die durch die Norm oder im Gegenteil durch die Notwendigkeit der Befreiung hervorgerufen wurden.

Ein Körper, Körper, unsere Körper versucht, durch das Prisma der Geschichte des Körpers Erklärungen zu liefern, die den Rassismen, Sexismen und Klassismen, die wir heute kennen, nahe kommen. Auf diese Weise entsteht eine Geschichte der Anordnungen und Normen, die mit denen von heute in Resonanz stehen. Die Geschichte wird herangezogen, um die aktuellen Positionen des Körpers in der Gesellschaft zu thematisieren, indem man sie mit denen vergleicht, die es früher gab, um die heute vorherrschenden Positionen anzusprechen, um zu erkennen, was sich systemisch abspielt, insbesondere durch die bestehenden Auswirkungen der sozialen Netzwerke. Choreografisch wird die Rede durch eine Untersuchung der unfreiwillig eingebauten Bewegungen interpunktiert, unterstützt oder konterkariert, als Zeuge oder Unterstützung dessen, was durch die Worte gewebt wird.

Mi. 11. März (in Schulen)

Do. 12. März (in schulischer Umgebung)

> Dauer: 1 Stunde, gefolgt von einem Austausch | Tarif für Schulen: 6? pro Schüler

> Informationen und Reservierungen nur bei Manon Evrard (keine Online-Reservierung): m.evrard@amiens-metropole.com / 03 22 71 62 91

KIDANSE FESTIVAL

Gegründet wurde das Festival 2017 vom L’échangeur? Centre de Développement Chorégraphique National de Château-Thierry ins Leben gerufen wurde, lässt das Festival Kidanse Kinder und Jugendliche den zeitgenössischen Tanz erleben und entdecken und entwickelt sich in den fünf Departements der Region Hauts-de-France in Co-Realisation mit zahlreichen Kulturpartnern. In Verbindung mit dem schulischen und sozialen Bereich sowie mit den Familien soll das Bewusstsein für den zeitgenössischen Tanz noch weiter verbreitet werden, um die Gelegenheit zur Entdeckung zu geben und die Gelegenheit zur Begegnung und zum Dialog zu schaffen.

Italiano :

Un corpo, i corpi, i nostri corpi | Julie Vuoso

> Un lavoro coreografico e teatrale per la classe, nelle scuole secondarie di secondo grado

> Coprodotto con L’échangeur CDCN di Château-Thierry, nell’ambito del festival Kidanse

In collaborazione con gli insegnanti, la classe accoglie due donne che iniziano il loro discorso sulla storia del corpo nella Francia del XX e XXI secolo. A poco a poco, vengono introdotte nel loro discorso alcune frasi

frasi coreografiche, costruite in particolare a partire da movimenti inconsciamente incorporati, prodotti dalla norma o, al contrario, dal bisogno di liberazione.

Un corps, des corps, nos corps cerca di fornire spiegazioni vicine al razzismo, al sessismo e al classismo che conosciamo oggi, attraverso il prisma della storia del corpo. Il risultato è una storia di ingiunzioni e norme che risuona con quelle di oggi. Guardare alla storia per affrontare il posto attuale del corpo nella società, confrontarlo con ciò che esisteva in passato per evocare ciò che è prevalente oggi, al fine di rilevare ciò che sta accadendo a livello sistemico, in particolare attraverso l’impatto delle reti sociali. Da un punto di vista coreografico, la ricerca sui movimenti incorporati nonostante se stessi punteggia, sostiene o contrasta il discorso, come testimonianza o supporto di ciò che si sta tessendo attraverso le parole.

Mer. 11 marzo (nelle scuole)

Gio. 12 marzo (nelle scuole)

> Durata: 1 ora seguita da una discussione | Prezzo per le scuole: € 6 per alunno

> Informazioni e prenotazioni solo presso Manon Evrard (no prenotazioni online): m.evrard@amiens-metropole.com / 03 22 71 62 91

FESTIVAL DI KIDANSE

Creato nel 2017 da L’échangeur ? Centre de Développement Chorégraphique National de Château-Thierry, il festival Kidanse fa vivere la danza contemporanea a bambini e ragazzi e si sviluppa nei cinque dipartimenti dell’Hauts-de-France, in coproduzione con diversi partner culturali. Lavorando con le scuole, i servizi sociali e le famiglie, l’obiettivo è quello di far conoscere la danza contemporanea su una scala ancora più ampia, dando alle persone la possibilità di scoprirla e creando occasioni di incontro e dialogo.

Espanol :

Un cuerpo, cuerpos, nuestros cuerpos | Julie Vuoso

> Una obra coreográfica y teatral para el aula, en centros de enseñanza secundaria

> Coproducida con L’échangeur CDCN de Château-Thierry, en el marco del festival Kidanse

En colaboración con los profesores, la clase recibe a dos mujeres que comienzan su charla sobre la historia del cuerpo en la Francia de los siglos XX y XXI. Poco a poco, una serie de frases se introducen en su discurso

frases coreográficas, construidas a partir de movimientos inconscientemente incorporados, producidos por la norma o, por el contrario, por la necesidad de liberación.

Un corps, des corps, nos corps intenta dar explicaciones cercanas al racismo, sexismo y clasismo que hoy conocemos, a través del prisma de la historia del cuerpo. El resultado es una historia de mandatos y normas que resuena con las de hoy. Mirar a la historia para abordar el lugar actual del cuerpo en la sociedad, comparándolo con lo que existía en el pasado para evocar lo que prevalece hoy, con el fin de detectar lo que está sucediendo sistémicamente, en particular a través del impacto de las redes sociales. Desde un punto de vista coreográfico, la investigación de los movimientos incorporados a pesar de uno mismo puntúa, apoya o contrarresta el discurso, como testigo o apoyo de lo que se está tejiendo a través de las palabras.

Mier. 11 de marzo (en las escuelas)

Jue. 12 marzo (en las escuelas)

> Duración: 1 hora seguida de coloquio | Precio escolar: 6 euros por alumno

> Información y reservas únicamente a través de Manon Evrard (no reservas en línea): m.evrard@amiens-metropole.com / 03 22 71 62 91

FESTIVAL KIDANSE

Creado en 2017 por L’échangeur ? Centre de Développement Chorégraphique National de Château-Thierry, el festival Kidanse da vida a la danza contemporánea para niños y jóvenes, y se desarrolla en los cinco departamentos de Hauts-de-France, en coproducción con varios socios culturales. En colaboración con las escuelas, los servicios sociales y las familias, el objetivo es dar a conocer aún más la danza contemporánea, hacerla descubrir y crear espacios de encuentro y diálogo.

