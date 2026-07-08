PIÈCE DE THÉÂTRE BELLE MÈRE À VENDRE THÉÂTRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

Informations pratiques

Bagnères-de-Luchon

PIÈCE DE THÉÂTRE BELLE MÈRE À VENDRE

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !

Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle le mariage vaut-il vraiment la peine. Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ? Préparez-vous à une soirée mémorable.

Dans Belle-mère à vendre , une comédie haute en couleur, on découvre une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer. Insensible, autoritaire et envahissante, elle n’a que faire des états d’âme de celle qui partage la vie de son fils. Mais si personne ne voudrait d’une telle belle-mère chez soi, imaginez un instant … si on pouvait la vendre !

Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène. Le personnage se retrouve embarqué dans un tourbillon d’évènements aussi absurdes qu’inattendus, où chacun tente de tirer son épingle du jeu. 22 .

THÉÂTRE DU CASINO Place Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What would marriage be without mothers-in-law? A dream for some, a nightmare for others!

A sharp, fast-paced comedy that asks a universal question: Is marriage really worth it? If it means ending up with a mother-in-law like that? Get ready for a memorable evening.

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE BELLE MÈRE À VENDRE Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-07-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE