PIÈCE DE THÉÂTRE LA PORTE À CÔTÉ THÉÂTRE DU CASINO Bagnères-de-Luchon

Bagnères-de-Luchon

PIÈCE DE THÉÂTRE LA PORTE À CÔTÉ

THÉÂTRE DU CASINO Place de Richelieu Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 17:00:00

fin : 2026-05-10 19:00:00

Date(s) :

2026-05-10

La Compagnie Les Respounchous ( Lauréate du Printemps du Rire de Toulouse en 2019 ) présente sa nouvelle comédie La Porte à côté Elle est psy, il est chef de produits chez Yoplait…

Ils sont voisins de palier mais malheureusement pour eux, ils se détestent ! Tout en cherchant l’amour sur des sites Internet, vont-ils le trouver entre leurs constantes disputes ?…….

Proposée par l’association La Passerelle. 5 .

THÉÂTRE DU CASINO Place de Richelieu Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 32

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English :

The Compagnie Les Respounchous ( Winner of the Printemps du Rire de Toulouse in 2019 ) presents its new comedy: La Porte à côté She’s a shrink, he’s a product manager at Yoplait…

L’événement PIÈCE DE THÉÂTRE LA PORTE À CÔTÉ Bagnères-de-Luchon a été mis à jour le 2026-04-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE