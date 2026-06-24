Sauveterre-de-Guyenne

Pièce de théâtre Les Misérables

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

La commune accueillera le spectacle Les Misérables 1ère partie , une création originale du Grand Kabarov inspirée de l’œuvre de Victor Hugo. Porté par une vingtaine de musiciens, narrateurs et artistes réunis au sein de l’association En Avant Toute 2, ce spectacle propose une adaptation originale mêlant récit, musique et scénographie. Une belle soirée culturelle en plein cœur de la bastide, ouverte à tous. .

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 08 88 06 enavantoute2@orange.fr

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English : Pièce de théâtre Les Misérables

L’événement Pièce de théâtre Les Misérables Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-24 par OT de l’Entre-deux-Mers