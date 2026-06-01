Pièce de théâtre Le paradis des Artistes Maubourguet
Pièce de théâtre Le paradis des Artistes Maubourguet dimanche 14 juin 2026.
Maubourguet
Pièce de théâtre
Le paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
THEATRE L’AMOUR ET SES PERIPETIES
Entre passion, désillusions et rencontres inattendues, ce seul en scène raconte les mille détours du cœur avec humour et émotion.
Sur réservation.
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Le paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommiès Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com
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English :
THEATER L’AMOUR ET SES PERIPETIES (LOVE AND ITS PERIPETIES)
Between passion, disillusionment and unexpected encounters, this one-man show recounts the thousand detours of the heart with humor and emotion.
Reservations required.
L’événement Pièce de théâtre Maubourguet a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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