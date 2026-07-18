PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE

Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dimanche 04 octobre à 17h00 > Pièce de Théâtre Voyage en Parodie de Olivier Payré.

Les plus grands classiques français revus et parodiés pour le meilleur et pour le rire !

Quel est le point commun entre Gims et Tino Rossi?

Claude Nougaro était il …

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Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Sunday, October 4, 5:00 p.m. > Play: Voyage en Parodie by Olivier Payré.

The greatest French classics reimagined and parodied for the best of times and for a good laugh!

What do Gims and Tino Rossi have in common?

Was Claude Nougaro…

L’événement PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66