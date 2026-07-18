PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE Rue Jules Lemaître Saint-Cyprien
dimanche 4 octobre 2026 · Rue Jules Lemaître · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE
Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Dimanche 04 octobre à 17h00 > Pièce de Théâtre Voyage en Parodie de Olivier Payré.
Les plus grands classiques français revus et parodiés pour le meilleur et pour le rire !
Quel est le point commun entre Gims et Tino Rossi?
Claude Nougaro était il …
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Rue Jules Lemaître Place François Desnoyer Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Sunday, October 4, 5:00 p.m. > Play: Voyage en Parodie by Olivier Payré.
The greatest French classics reimagined and parodied for the best of times and for a good laugh!
What do Gims and Tino Rossi have in common?
Was Claude Nougaro…
L’événement PIECE DE THEATRE VOYAGE EN PARODIE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-16 par CDT66
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