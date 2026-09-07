Pièces chorégraphiques à l’Annonciade, Chapelle de l’Annonciade, Martigues

Informations pratiques

Pièces chorégraphiques à l’Annonciade Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 Chapelle de l’Annonciade Bouches-du-Rhône

Entrée libre, tout public, renseignements au 04 42 49 03 30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Au coeur de l’écrin baroque de la chapelle de l’Annonciade, Julie Piovanacci et Laetitia d’Anna vous propose Echo, Mon Dieu que ça prend de la place l’absence, et Ce qui reste, trois pièces chorégraphiques interprétés par les danseurs élèves du Site Pablo Picasso (conservatoire de musique et de danse).

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Echo est une rencontre entre héritage classique et modernité, où les sonorités intemporelles des « Quatre Saisons » d’Antonio Vivaldi, recomposées par Max Richter se mêlent aux textures électro de « Wild Blue Yonder » de Hybrasil.

L’esthétisme de la danse classique dialogue avec les rythmes instinctifs. Energie et poésie se fondent en une seule voix.

Chapelle de l’Annonciade 10 Boulevard Vincent Richaud, 13500 Martigues, France Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33442887904 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/chapelle-de-lannonciade Située dans le quartier de Jonquières, à l’arrière de l’église Saint Genest, la chapelle de l’Annonciade, fut construite durant la seconde moitié du XVIIe siècle pour la confrérie des pénitents blancs.

On peut la visiter et assister à de multiples événements (concerts, conférences, ateliers…).

Des messes et des cérémonies sont également organisées ponctuellement par la paroisse.

Venez découvrir le plafond peint et ornementé, les fresques murales colorées illustrant la vie de la Vierge et les stalles sculptées. Et plus encore le retable en bois, vous éblouira avec ses multiples motifs.

Finement ouvragé et doré à la feuille, vous y observerez, ses peintures à l’huile sur toile.

Enfin, ne manquez son majestueux maître-autel décoré en trompe-l’œil.

Au coeur de l’écrin baroque de la chapelle de l’Annonciade, Julie Piovanacci et Laetitia d’Anna vous propose _Echo_, _Mon Dieu que ça prend de la place l’absence_, et _Ce qui reste_, trois pièces par…

©AHAA Ville de Martigues