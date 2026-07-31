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AGENDA · Loire-Authion

Pieds mouillés, drôles d’idées Loire-Authion

samedi 3 octobre 2026 · Loire-Authion

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
20 Levée du Roi René
Ville
49250 Loire-Authion
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Loire-Authion

Pieds mouillés, drôles d’idées

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Journée d’animations de sensibilisation aux crues et inondations   .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55  accueil@loire-odyssee.fr

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English :

L’événement Pieds mouillés, drôles d’idées Loire-Authion a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers

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