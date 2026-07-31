AGENDA · Loire-Authion
Pieds mouillés, drôles d’idées Loire-Authion
samedi 3 octobre 2026 · Loire-Authion
Informations pratiques
Loire-Authion
Pieds mouillés, drôles d’idées
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Journée d’animations de sensibilisation aux crues et inondations .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Pieds mouillés, drôles d’idées Loire-Authion a été mis à jour le 2026-07-31 par Destination Angers
À voir aussi à Loire-Authion (Maine-et-Loire)
- Pêche des petites bêtes avec Loire Odyssée Loire-Authion 5 août 2026
- Visites animées Mémoires de Loire, une approche sensible Loire-Authion 6 août 2026
- Croisière Musical’Apéro sur la Loire Port Saint-Maur Loire-Authion 8 août 2026
- Petit naturaliste de Loire La Loire, un curieux terrain de jeu de pistes Loire-Authion 12 août 2026
- Visite animée Castor qui es-tu ? Loire-Authion 13 août 2026