Pierre Adrian présente son roman « Le Pays des étés », Librairie de Paris, Paris

Informations pratiques

Pierre Adrian présente son roman « Le Pays des étés » Mardi 29 septembre, 19h00 Librairie de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-29T19:00:00+02:00 – 2026-09-29T23:59:00+02:00

Un roman d’une beauté déchirante sur les lieux qui nous habitent et les souvenirs qui nous font.

Alors que sa grand-mère vient de mourir, le narrateur retrouve toute sa famille dans la maison bretonne de son enfance. Peu après, elle est mise en vente. Entre sentiment de dépossession et trouble provoqué par les nouveaux occupants, une menace plane désormais sur le pays des étés…

Pierre Adrian vit à Rome. Son premier livre, « La Piste Pasolini », a été lauréat en 2016 du prix des Deux Magots et du prix François-Mauriac de l’Académie française.

Venez découvrir « Le Pays des étés » publié aux Éditions Gallimard.

Au programme : discussion, signature et verre amical

Entrée libre – Livre en vente sur place.

Photographie © Francesca Mantovani

Librairie de Paris 7,9,11 place de Clichy,PARIS Paris 75017 Quartier des Batignolles Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-adrian-1998637591839 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-adrian-presente-son-roman-le-pays-des-etes-1998637591839 »}] [{« link »: « https://lib-de-paris.url.fr/LirePierreAdrian »}]

Un roman d’une beauté déchirante sur les lieux qui nous habitent et les souvenirs qui nous font. Alors que sa grand-mère vient de mourir, le narrateur retrouve toute sa famille dans la maiso … Rencontre-Dédicace