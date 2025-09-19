Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev La Margelle Civray

Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev La Margelle Civray vendredi 13 mars 2026.

Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Le classique conte musical Pierre et le Loup de Prokofiev continue de séduire et d’enchanter toutes les générations.

L’oiseau, le canard, le chat, le grand père, Pierre… et le loup ! Cette foule de personnages bien connue parcourt la Nouvelle Aquitaine dans une version revisitée et remplie d’humour pour conquérir le cœur des petits et des grands.

Une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson et un cor 5 musiciens aguerris de l’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine incarnent chaque personnage à travers des mélodies et des sonorités caractéristiques !

Pour conter l’histoire, ils invitent la comédienne bressuiraise Sandrine Bourreau, alias Claudette Fuzeau. Entre les notes, ce personnage aussi drôle que touchant tissera le fil conducteur de ce joli conte musical et poétique. .

La Margelle 12 place du Général de Gaulle Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 87 00 49

English : Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev

German : Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev

Italiano :

Espanol : Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev

L’événement Pierre, Claudette et le loup, d’après l’œuvre de Prokofiev Civray a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou