Pierre-Emmanuel Barré Come-back | Maison de la Culture Maison de la CUlture Clermont-Ferrand

Pierre-Emmanuel Barré Come-back | Maison de la Culture

Maison de la CUlture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 20:30:00

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré

(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)

.

Maison de la CUlture 71 boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A play by Pierre-Emmanuel Barré

(with visual effects, sounds and all!)

L’événement Pierre-Emmanuel Barré Come-back | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-02-06 par Clermont Auvergne Volcans