Pierre-Emmanuel Barré | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand

Pierre-Emmanuel Barré | Maison de la Culture Maison de la Culture Clermont-Ferrand jeudi 24 septembre 2026.

Pierre-Emmanuel Barré | Maison de la Culture

Maison de la Culture 71 Boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 20:30:00
fin : 2026-09-24

Date(s) :
2026-09-24

Come-Back

Une pièce de Pierre-Emmanuel Barré
(avec des effets visuels, des sons et tout ça hein !)
  .

Maison de la Culture 71 Boulevard François-Mitterrand Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00  contact@arachnee-concerts.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come-Back

A play by Pierre-Emmanuel Barré
(with visual effects, sounds and all!)

L’événement Pierre-Emmanuel Barré | Maison de la Culture Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-01-28 par Clermont Auvergne Volcans