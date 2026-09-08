Pierre et le loup d’après Prokofiev avec Salomé Ansel (Hautbois), Médiathèque Côte Pavée, Toulouse

Informations pratiques

Pierre et le loup d’après Prokofiev avec Salomé Ansel (Hautbois) Vendredi 11 décembre, 18h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T18:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T18:30:00+01:00 – 2026-12-11T19:30:00+01:00

Vendredi 11 décembre – 18 h 30

Pierre et le loup d’après Prokofiev avec Salomé Ansel (Hautbois)

Médiathèque Côte pavée

Sur inscription au 05 67 72 84 50

Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 50 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue

LECTURE MUSICALE