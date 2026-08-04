PIERRE ET LE LOUP HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

PIERRE ET LE LOUP

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Depuis la création de Pierre et le Loup, des générations d’enfants ont été captivées par l’aventure du courageux petit Pierre.

Prokofiev transforme les instruments de l’orchestre en véritables personnages, comme la flûte devenue oiseau. Ces portraits musicaux brossés en quelques notes suivent de près les rebondissements de l’histoire au gré de variations amusantes ou surprenantes, jusqu’à la marche triomphale finale. Après le récent succès de son Carnaval des animaux à Toulouse et dans toute la France, l’humoriste et grand mélomane Alex Vizorek propose un nouveau spectacle bâti sur un classique, se le réappropriant finement pour séduire toute la famille, des enfants aux grands-parents. 20 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Ever since the creation of *Peter and the Wolf*, generations of children have been captivated by the adventures of the brave little Peter.

L’événement PIERRE ET LE LOUP Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE