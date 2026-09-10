Pierre Louis – Le syndrome de l’hippocampe, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

Pierre Louis – Le syndrome de l’hippocampe 13 – 18 octobre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 21€ et 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T21:00:00+02:00 – 2026-10-13T22:15:00+02:00

Fin : 2026-10-18T17:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:15:00+02:00

Pierre-Louis croyait qu’être un homme moderne, c’était simple et sexy : partager les tâches, pratiquer l’éducation bienveillante et rester cool en toutes circonstances. Mais entre Chantal la charge mentale, les conseils des “experts” en parentalité et la virilité version 2025 qu’il n’arrive pas à télécharger, il se rend compte qu’il est surtout… en galère.

Pierre-Louis vous partage ses réflexions et vous prend à parti. Il vous embarque dans son imaginaire, comme moyen d’échapper à cette société qui le dépasse.

Avec humour, autodérision et beaucoup d’imagination, il nous prouve que le mec idéal n’existe pas encore… sauf chez les hippocampes.

https://youtu.be/ulMd1N41FA8

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C’est quoi être un homme et un papa aujourd’hui ? café théâtre comédie