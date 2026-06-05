Pierre Manetti, Django afternoon au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Pierre Manetti, fils de Romane, est un artiste en constante évolution, dont la virtuosité et l’authenticité séduisent un public toujours plus large. Il incarne une modernité qui dialogue harmonieusement avec les traditions, faisant de lui une force incontournable de la guitare jazz actuelle.

Line-up : Pierre Manetti : guitare ; Julien Cattiaux : guitare

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz manouche — Héritier du grand Romane, Pierre Manetti allie virtuosité et modernité pour offrir une expérience musicale captivante et authentique.

Le dimanche 23 août 2026

de 17h00 à 18h00

Le dimanche 23 août 2026

de 15h00 à 16h00

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-23T20:00:00+02:00

fin : 2026-08-23T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T16:00:00+02:00;2026-08-23T17:00:00+02:00_2026-08-23T18:00:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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