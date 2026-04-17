Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes Place de la Gare Buxy
Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes Place de la Gare Buxy samedi 2 mai 2026.
Buxy
Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Passionné depuis son enfance par le dessin et la peinture, Pierre Patenet a appris les différentes techniques picturales en autodidacte. Pratiquant l’aquarelle depuis seulement quelques années, il participe régulièrement à des stages auprès d’aquarellistes de renommée internationale pour continuer à se former.
Guidé par le seul plaisir de peindre, Pierre Patenet représente des sujets variés ; des natures mortes modernisées, des scènes de villes animées, tantôt radieuses tantôt pluvieuses, ou encore des visions oniriques de la campagne. .
Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes
L’événement Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes Buxy a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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