Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes Place de la Gare Buxy

Buxy

Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Passionné depuis son enfance par le dessin et la peinture, Pierre Patenet a appris les différentes techniques picturales en autodidacte. Pratiquant l’aquarelle depuis seulement quelques années, il participe régulièrement à des stages auprès d’aquarellistes de renommée internationale pour continuer à se former.

Guidé par le seul plaisir de peindre, Pierre Patenet représente des sujets variés ; des natures mortes modernisées, des scènes de villes animées, tantôt radieuses tantôt pluvieuses, ou encore des visions oniriques de la campagne. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes

L’événement Pierre Patenet Campagne et villes de France Natures mortes Buxy a été mis à jour le 2026-04-17 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II