Marché de Noël Maison Millebuis Buxy
Marché de Noël Maison Millebuis Buxy samedi 12 décembre 2026.
Buxy
Marché de Noël
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-12 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Plongez dans une ambiance festive et conviviale avec une dégustation de nos délicieux vins et crémants, ainsi que des mets délicieux à savourer sur place.
Vous aurez l’occasion de découvrir une myriade de talents locaux, des artisans d’art et de bouche. Des chocolats exquis de chez Caro d’choc aux délices du miel, du pain d’épices aux escargots savoureux, saumon fumé, du foie gras délicieux au magret de canard succulent, des fromages variés, bougies, savons…
Sans oublier les animations festives qui vont ponctuer cette belle journée animations, et surtout venue du Père Noël à 16h pour les plus petits ! .
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30
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English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Buxy a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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