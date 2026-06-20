Musicales en Côte Chalonnaise Ciné Concert Charlot sur la Route Place de l’église Buxy mercredi 26 août 2026.

Buxy

Musicales en Côte Chalonnaise Ciné Concert Charlot sur la Route

Place de l’église Eglise Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 15.5 – 15.5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 21:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 7 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents.

Ciné concert Charlot sur la route

QUATUOR VOCE

Hélène Peyrat, piano

Dégustation offerte par le Domaine Charton-Vachet et le Domaine Socrate de Granges

Le programme

Charlot s’évade, Charlot vagabond, Charlot boxeur les copies de ces films viennent d’être restaurées et il est enfin possible de les revoir. Du rire bien sûr, mais aussi du pathos romanesque, de la comédie sociale, des gags merveilleusement bien maîtrisés et beaucoup d’émotion à la vision de ce petit homme qui dégage une humanité profonde. .

Place de l’église Eglise Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Ciné Concert Charlot sur la Route

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Ciné Concert Charlot sur la Route Buxy a été mis à jour le 2026-06-20 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II