Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines Serre Cary Potet Buxy
jeudi 27 août 2026 · Serre Cary Potet · Buxy
Informations pratiques
Buxy
Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines
Serre Cary Potet 10 chemin des chenevelles Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.
Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.
Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.
6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents
Figures Argentines
Le Quatuor Voce et Jean-Baptiste Henry
Dégustation offerte par le Domaine Lagarde
Programme
La casita de mis viejos , J. Sosa arr G. Sivak
Milonga triste , S. Piana, arr. JB. Henry
Duelo criollo , J. Rezzano, arr. JB. Henry & G. Becker
A Ricardo Vilca , R. Vilca, arr. G. Sivak
La ultima curda , A. Troilo, arr. JB. Henry
Four, for tango , A. Piazzolla
Ajenas vacas arreando , Hommage à Lena Valladares, arr. G. Sivak
Zamba de la viuda , C. Leguizamon, arr. F. Fiszbein
Chacarera del zorrito , C. Leguizamon, arr F. Fiszbein
Nieblas del Riachuelo , JC. Cobián, arr G. Sivak
A Orlando Goñi , A. Gobbi, arr G. Sivak
La pobrecita , A. Yupanqui, arr. JB. Henry
Boedo , J. De Caro, arr G. Sivak
Loving , A. Piazzolla .
Serre Cary Potet 10 chemin des chenevelles Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@musicales-cote-chalonnaise.fr
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English : Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines
L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines Buxy a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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