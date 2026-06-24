Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines Serre Cary Potet Buxy

Informations pratiques

Buxy

Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines

Serre Cary Potet 10 chemin des chenevelles Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents

Figures Argentines

Le Quatuor Voce et Jean-Baptiste Henry

Dégustation offerte par le Domaine Lagarde

Programme

La casita de mis viejos , J. Sosa arr G. Sivak

Milonga triste , S. Piana, arr. JB. Henry

Duelo criollo , J. Rezzano, arr. JB. Henry & G. Becker

A Ricardo Vilca , R. Vilca, arr. G. Sivak

La ultima curda , A. Troilo, arr. JB. Henry

Four, for tango , A. Piazzolla

Ajenas vacas arreando , Hommage à Lena Valladares, arr. G. Sivak

Zamba de la viuda , C. Leguizamon, arr. F. Fiszbein

Chacarera del zorrito , C. Leguizamon, arr F. Fiszbein

Nieblas del Riachuelo , JC. Cobián, arr G. Sivak

A Orlando Goñi , A. Gobbi, arr G. Sivak

La pobrecita , A. Yupanqui, arr. JB. Henry

Boedo , J. De Caro, arr G. Sivak

Loving , A. Piazzolla .

Serre Cary Potet 10 chemin des chenevelles Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@musicales-cote-chalonnaise.fr

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Figures Argentines Buxy a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II