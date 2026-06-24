Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture Église Buxy
Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture Église Buxy dimanche 30 août 2026.
Buxy
Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture
Église Rue de l’église Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.
Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.
Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.
6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents.
ROMAIN LELEU SEXTET
Concert de clôture / Voyages et Espérances
Romain Leleu, trompette
Guillaume Antonini, violon
Elise Bertrand, violon
Alphonse Hervieu, alto
Caroline Boita, violoncelle
Philippe Blard, contrebasse
Dégustation offerte par le Domaine Laurent Cognard
Le programme
Franz Schubert, Schwanengesang extraits
Béla Bartók, Danses populaires roumaines
Kurt Weill, Youkali
Béla Bartók, Quatuor Nr.4 allegro pizzicato
Charlie Chaplin, The Immigrant
Elise Bertrand, Divertimento Extrait
Kurt Weill, Mack the Knife
Samuel Barber, Adagio)
Astor Piazzolla, Oblivion St Louis en l’Ile Libertango .
Église Rue de l’église Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32
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English : Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture
L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture Buxy a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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