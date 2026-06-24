Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture Église Buxy

Buxy

Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture

Église Rue de l’église Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Festival de musique de chambre rayonnant sur toute la Bourgogne du Sud, la 25ème édition du festival Musicales en Côte Chalonnaise se déroulera du 25 août au 30 août 2026. Anniversaire, 25 ans de passion, d’émotions et de musique.

Au cœur du vignoble bourguignon, venez retrouver le plaisir d’écouter de magnifiques moments musicaux ponctués par les dégustations de Montagny 1er Cru.

Concoctée par le talentueux trompettiste Romain Leleu, de généreux bénévoles et des vignerons passionnés, cette 25 ème édition vous enchantera.

6 jours, 7 concerts, des musiciens talentueux, une rencontre avec la compositrice Elise Bertrand, 7 Domaines viticoles, 6 dégustations offertes et 4 communes 6 lieux différents.

ROMAIN LELEU SEXTET

Concert de clôture / Voyages et Espérances

Romain Leleu, trompette

Guillaume Antonini, violon

Elise Bertrand, violon

Alphonse Hervieu, alto

Caroline Boita, violoncelle

Philippe Blard, contrebasse

Dégustation offerte par le Domaine Laurent Cognard

Le programme

Franz Schubert, Schwanengesang extraits

Béla Bartók, Danses populaires roumaines

Kurt Weill, Youkali

Béla Bartók, Quatuor Nr.4 allegro pizzicato

Charlie Chaplin, The Immigrant

Elise Bertrand, Divertimento Extrait

Kurt Weill, Mack the Knife

Samuel Barber, Adagio)

Astor Piazzolla, Oblivion St Louis en l’Ile Libertango .

Église Rue de l’église Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 37 53 32

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English : Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture

L’événement Musicales en Côte Chalonnaise Romain Leleu Sextet Concert de Clôture Buxy a été mis à jour le 2026-06-24 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II