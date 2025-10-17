Vin doux Maison Millebuis Buxy

Buxy

Fête du Vin doux

Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Le traditionnel vin doux sera proposé à la dégustation et à la vente dans nos caveaux de Buxy et Saint-Gengoux-le-National. Gaufres et tartines de fromage fort viendront agrémenter ce moment gourmand le dimanche de septembre ! .

Maison Millebuis 6 Route de Chalon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 accueil@vigneronsdebuxy.fr

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English : Fête du Vin doux

L’événement Fête du Vin doux Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II