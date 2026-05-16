Exposition Christine Verdin Au gré de mes envies Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Christine Verdin Au gré de mes envies

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-17 18:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Christine Verdin, une artiste de Saône-et-Loire qui développe une pratique multidisciplinaire, est guidée par une envie constante d’apprendre. Au travers de cours, de stages et par le biais d’associations où l’ancienne professeure des écoles est redevenue élève, Christine Verdin a acquis diverses techniques en céramique, peinture, ainsi qu’en vitrail et mosaïque.

Ses créations sont le reflet de sa personnalité éclectique et expriment son attirance pour la couleur et la lumière.

L’artiste tient à conserver sa polyvalence et à ne pas se limiter à un seul domaine ou une seule technique. Pour Christine Verdin, la création prend forme au gré de ses envies, parfois de façon minutieuse et précise avec le vitrail et le dessin, parfois d’un geste libéré avec la peinture.

Alors que ses précédentes expositions en Bourgogne (Chatenoy-le-Royal, Givry, Couches, Le Creusot, Châtillon-sur-Seine…) s’attachaient à présenter une pratique en particulier de l’artiste, la Galerie Dany Massé présente ses peintures, vitraux et sculptures en mosaïques ; l’occasion de découvrir toutes les facettes d’une œuvre riche et variée, et de sa créatrice. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Christine Verdin Au gré de mes envies

L’événement Exposition Christine Verdin Au gré de mes envies Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II