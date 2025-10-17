Visites guidées Maison Millebuis Buxy
Visites guidées Maison Millebuis Buxy mercredi 1 juillet 2026.
Buxy
Visites guidées
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:00:00
fin : 2026-08-31 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Visites guidées de nos caves au caveau de Buxy.
Sur réservation.
Pour plus d’informations, contacter le caveau de Buxy. .
Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 contact@millebuis.fr
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L’événement Visites guidées Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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