Visites guidées Maison Millebuis Buxy

Buxy

Visites guidées

Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visites guidées de nos caves au caveau de Buxy.

Sur réservation.

Pour plus d’informations, contacter le caveau de Buxy. .

Maison Millebuis 6 Route de Châlon Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 04 30 contact@millebuis.fr

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English : Visites guidées

L’événement Visites guidées Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II