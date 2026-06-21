Visites guidées du bourg de Buxy Place du Carcabot Buxy

Buxy

Visites guidées du bourg de Buxy

Place du Carcabot Fontaine Fleure de pierre Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 10:00:00

fin : 2026-09-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11

Organisées par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise en collaboration avec l’Association d’Histoire et d’Archéologie de Buxy, ces visites guidées estivales invitent à découvrir le patrimoine historique et viticole de Buxy, village emblématique de la Côte Chalonnaise.

Au fil des ruelles du bourg médiéval, les visiteurs découvrent l’histoire et l’architecture du village. La visite se poursuit au Musée du Vigneron, qui présente outils et objets témoignant du travail des vignerons d’autrefois.

La visite se termine par un moment convivial autour d’un verre de vin de la Côte Chalonnaise proposé par la Maison Millebuis ou le Domaine Lagarde. (L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.)

Durée environ 1h30, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Pour les groupes visites sur demande possible toute l’année. .

Place du Carcabot Fontaine Fleure de pierre Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Visites guidées du bourg de Buxy

L’événement Visites guidées du bourg de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II