Flânerie Nocturne dans le bourg médiéval de Buxy Place du lavoir Buxy
mercredi 5 août 2026 · Place du lavoir · Buxy
Informations pratiques
Buxy
Flânerie Nocturne dans le bourg médiéval de Buxy
Place du lavoir Centre de Buxy Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:15:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Partez pour une balade insolite à la tombée de la nuit, guidés par trois conteurs passionnés à travers les ruelles de Buxy. Tout au long du parcours, des animations ponctuent la promenade pour faire revivre l’histoire et les secrets du village. La soirée se conclura autour du verre de l’amitié.
Cette année, la Société d’Histoire et d’Archéologie vous a préparé de nouveaux itinéraires ainsi que plusieurs animations artistiques et musicales
– Le groupe Trad en l’Air apportera une touche festive avec ses musiques traditionnelles entraînantes,
– Ernestine et Jeanne les lavandières
– Joëlle, Maryline & Frédérique les conteuses. .
Place du lavoir Centre de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr
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English : Flânerie Nocturne dans le bourg médiéval de Buxy
L’événement Flânerie Nocturne dans le bourg médiéval de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-07-07 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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