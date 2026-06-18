Enquête au coeur de Buxy Rue de la Gare Buxy jeudi 23 juillet 2026.

Buxy

Enquête au coeur de Buxy

Rue de la Gare Place du Carcabot Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-13

Partez à la découverte de Buxy grâce à une visite guidée ludique spécialement conçue pour les enfants de 6 à 12 ans. Pierrot l’architecte a perdu les plans de son projet dans les rues du village à vous de les retrouver ! Au fil du parcours, les jeunes enquêteurs devront observer leur environnement, résoudre des énigmes et relever différents défis tout en découvrant le patrimoine de Buxy. Une animation conviviale mêlant jeu, exploration et découverte pour apprendre en s’amusant.

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte .

Rue de la Gare Place du Carcabot Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Enquête au coeur de Buxy

L’événement Enquête au coeur de Buxy Buxy a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II