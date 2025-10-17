Exposition Karen Galle Nature et couleurs Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Karen Galle Nature et couleurs

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Relieur de formation, Karen Galle découvre le collage en 2015, lors d’une formation en art-thérapie. Cette rencontre ouvre un espace où l’image devient alors un langage intérieur.

Ses collages naissent d’un dialogue intime entre le psychisme et le visible. Ils font émerger des fragments de soi, des échos du monde, des résonances parfois silencieuses, parfois urgentes.

Travaillant comme en rêve éveillé, Karen Galle se laisse traverser par les images et, sans préméditation, assemble, rapproche et écoute. De ces surgissements naît une écriture visuelle, sensible et instinctive, où l’inattendu trouve sa place.

L’artiste oscille entre deux langages, deux approches celui des images et celui du papier de soie. La transparence de ce matériau lui permet de créer des fonds sensibles et singuliers, comme des espaces d’émergence.

Sur ces surfaces fragiles, elle déploie des univers végétaux, organiques et poétiques ; guidée par le trait, la couleur et la matière, dans une recherche intuitive où chaque élément trouve sa juste place.

Une exposition qui invite le spectacleur à un rêverie colorée et délicate. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Karen Galle Nature et couleurs

L’événement Exposition Karen Galle Nature et couleurs Buxy a été mis à jour le 2026-05-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II