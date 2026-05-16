Exposition atelier Lez’Arts Ballata, balade autour du livre d’artiste Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition atelier Lez’Arts Ballata, balade autour du livre d’artiste

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-25 12:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Sylvie Ribeyre, avec son atelier Lez’Arts, propose depuis plusieurs années des cours d’arts plastiques pour enfants, adolescents et adultes à Buxy. Venez découvrir les travaux de ses élèves réalisés au cours d’une année autour d’un thème, le leporello ! Un petit objet, à la fois carnet, livre et objet d’art, facile à manipuler qui, une fois déployé, raconte une histoire imagée ; celle de son auteur et ses inspirations. La narration se découvre alors progressivement. Le format hybride de l’oeuvre construit directement son récit dont chaque pli constitue une pause dans sa lecture.

Entièrement déplié, le leporello s’impose dans l’espace jusqu’à devenir un objet sculptural formé de reliefs, de creux et d’images, donnant lieu à des jeux d’ombre et de lumière. L’expérience est aussi sensorielle ; la variété des matériaux utilisés apporte une dimension tactile aux créations.

En exposant leur création, les artistes de l’Atelier Lez’Arts proposent un moment d’échange et de partage où l’oeuvre n’apparait que si elle trouve un visiteur-lecteur pour la révéler. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition atelier Lez’Arts Ballata, balade autour du livre d’artiste

L’événement Exposition atelier Lez’Arts Ballata, balade autour du livre d’artiste Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II