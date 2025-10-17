Exposition Dominique Frühauf Buxy en couleurs, la ville en noir et blanc Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Dominique Frühauf Buxy en couleurs, la ville en noir et blanc

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Photographe amateur depuis l’âge de 15 ans, Dominique Frühauf puise son inspiration chez des photographes tels que Raymond Depardon, Vivian Maier, Saul Leiter et Bernard Plossu. En découvrant les clichés de son père pris en Indochine et en Algérie lorsqu’il était officier, Dominique Frühauf mesure la portée documentaire de la photographie, à la fois témoin et mémoire de nos vies.

Bien qu’il pratique majoritairement le format numérique, Dominique Frühauf aime aussi la photographie argentique ; une technique différente, moins automatique qui demande à fixer son attention sur la composition de l’image, rationner la prise devue…

Pour Dominique Frühauf, la photographie n’en demeure pas moins à la portée de chacun dès lors qu’elle traduit une démarche ; qu’elle soit documentaire ou artistique. Par cette exposition, le photographe met en lumière nos campagnes bourguignonnes, en contraste avec la réalité urbaine lyonnaise où il vit au quotidien. Pour un artiste, exposer reste aussi un moyen de questionner son propre rapport à l’image par la sélection des clichés, le choix du format et de leur support. Chaque photographie traduit l’impression de son auteur quant au monde qui nous entoure ; une invitation à redécouvrir notre région à travers le regard de Dominique Frühauf. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Dominique Frühauf Buxy en couleurs, la ville en noir et blanc

L’événement Exposition Dominique Frühauf Buxy en couleurs, la ville en noir et blanc Buxy a été mis à jour le 2026-05-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II