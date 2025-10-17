Cinévillage des jours meilleurs Salle des fêtes Buxy
Cinévillage des jours meilleurs Salle des fêtes Buxy vendredi 12 décembre 2025.
Cinévillage des jours meilleurs
Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-12 20:30:00
Un film touchant. Entre rires et émotion, la lumière au bout du tunnel.
A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.
De Elsa Bennett, Hippolyte Dard
Avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani
1h 44min | Comédie dramatique .
Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr
