Cinévillage des jours meilleurs Salle des fêtes Buxy

Cinévillage des jours meilleurs

Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-12 20:30:00

2025-12-12

Un film touchant. Entre rires et émotion, la lumière au bout du tunnel.

A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.

De Elsa Bennett, Hippolyte Dard

Avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani

1h 44min | Comédie dramatique .

Salle des fêtes 2 place du Lavoir Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 18 30 cinevillage@buxy.fr

