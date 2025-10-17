Les apéritifs en goguette Caveau de Saint-Gengoux-le-National Buxy
Les apéritifs en goguette Caveau de Saint-Gengoux-le-National Buxy mardi 7 juillet 2026.
Buxy
Les apéritifs en goguette
Caveau de Saint-Gengoux-le-National 1 route de curtil Buxy Saône-et-Loire
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07 20:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Apéritif sur terre, au coucher du soleil…
Parcourir les vignes, un verre à la main et apprécier le petit patrimoine de nos vignerons, les cadoles, petites constructions en pierre sèche, témoins ancrés du travail au vignoble, entre labeur et noblesse.
Tout public .
Caveau de Saint-Gengoux-le-National 1 route de curtil Buxy 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 75 saint-gengoux@vigneronsdebuxy.fr
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English : Les apéritifs en goguette
L’événement Les apéritifs en goguette Buxy a été mis à jour le 2026-05-05 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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