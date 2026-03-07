Festival de la Serre de Cary Potet Serre de Cary Potet Buxy

Buxy

Festival de la Serre de Cary Potet

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-11

Depuis 18 ans, la serre de Cary Potet, à Buxy, accueille à la tombée du jour toutes les musiques du monde.

Chaque année, autour du 14 juillet, des musiciens venant de tous horizons font généreusement partager leur univers sonore.

Une acoustique merveilleuse, la douceur de la lumière du soir, tout concourt à l’atmosphère chaleureuse de cette serre. .

Serre de Cary Potet 10 chemin de Chenevelles Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 69 49 anne_trebucq@yahoo.fr

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English : Festival de la Serre de Cary Potet

L’événement Festival de la Serre de Cary Potet Buxy a été mis à jour le 2026-05-06 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II