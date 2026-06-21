Rencontres gourmandes Place de la Gare Buxy

Buxy

Rencontres gourmandes

Place de la Gare Devant l’Office de Tourisme Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-08-09 12:30:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Chaque dimanche de juillet et août, les Rencontres Gourmandes vous donnent rendez-vous à Buxy pour partager un moment convivial autour d’une dégustation gratuite de vins et de produits locaux.

Fromages, miels, terrines, escargotines et autres saveurs du Sud de la Côte Chalonnaise rythmeront ces rendez-vous de l’été.

Un moment simple et chaleureux pour prendre le temps d’échanger, de découvrir les savoir-faire locaux et de savourer les produits qui racontent notre territoire.

Cette animation est proposée par l’Office de Tourisme Sud Côte Chalonnaise en partenariat avec la SHAB et la Commune de Buxy. .

Place de la Gare Devant l’Office de Tourisme Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Rencontres gourmandes

L’événement Rencontres gourmandes Buxy a été mis à jour le 2026-06-18 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II