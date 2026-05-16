Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 09:30:00

fin : 2026-09-03 12:30:00

Date(s) :

2026-08-22

EDO Ceramic, c’est la céramique amoureuse de l’esthétique et de la culture traditionnelle japonaise créée à Prissé (71). Eric Dérian, peintre, sculpteur, créateur autodidacte a durant près de 50 ans accumulé des connaissances qu’il restitue dans cette matière noble qu’est l’argile. Ce médium complet et pérenne se voit transformé en sculptures figuratives ou animé de graphismes inédits.

L’univers de la période Edo (1600-1868), époque artistiquement et culturellement foisonnante, inspire tous les objets de cette exposition destinés à des fins utilitaires ou décoratives, qui séduisent par leur variété et leur exotisme. L’aventure se poursuit depuis 2023 avec Isabelle, son épouse, une histoire qui s’écrit dorénavant à quatre mains. Cette exposition vous invite à voyager dans le temps et dans l’espace ; une immersion artistique et artisanale dans le Japon du XVIIème au XIXème siècle. .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais

L’événement Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II