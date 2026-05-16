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Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais Place de la Gare Buxy

Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais Place de la Gare Buxy samedi 22 août 2026.

Lieu : Place de la Gare

Adresse : Bureau d'Information Touristique de Buxy

Ville : 71390 Buxy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 22 août 2026

Fin : jeudi 3 septembre 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Buxy

Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:30:00
fin : 2026-09-03 12:30:00

Date(s) :
2026-08-22

EDO Ceramic, c’est la céramique amoureuse de l’esthétique et de la culture traditionnelle japonaise créée à Prissé (71). Eric Dérian, peintre, sculpteur, créateur autodidacte a durant près de 50 ans accumulé des connaissances qu’il restitue dans cette matière noble qu’est l’argile. Ce médium complet et pérenne se voit transformé en sculptures figuratives ou animé de graphismes inédits.
L’univers de la période Edo (1600-1868), époque artistiquement et culturellement foisonnante, inspire tous les objets de cette exposition destinés à des fins utilitaires ou décoratives, qui séduisent par leur variété et leur exotisme. L’aventure se poursuit depuis 2023 avec Isabelle, son épouse, une histoire qui s’écrit dorénavant à quatre mains. Cette exposition vous invite à voyager dans le temps et dans l’espace ; une immersion artistique et artisanale dans le Japon du XVIIème au XIXème siècle.   .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16  tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais

L’événement Exposition Edo Ceramic La céramique dans l’esprit japonais Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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