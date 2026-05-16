Exposition Pierre Curt Bissy-sur-Fley, paysages, rêve et réalité Place de la Gare Buxy

Buxy

Exposition Pierre Curt Bissy-sur-Fley, paysages, rêve et réalité

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-07-01

Pierre Curt, habitant de Bissy-sur-Fley et fils d’agriculteurs, est un amoureux de la nature. Ingénieur horticole, spécialisé en architecture du payage, il exerce pendant près de quarante ans la fonction de directeur de l’urbanisme et de l’environnement dans le logement social.

Fin 2024, sa rencontre presque fortuite avec Jean-Pierre Gillot, artiste peintre illustrateur, sera déterminante. Pendant une année, il suit ses cours de dessin orientés vers l’hyperréalisme qui réveille son intérêt pour l’art du dessin. En réalisant un portrait de Michel-Ange et une statutette d’enfant espiègle, il prend conscience de l’importance du détail millimétrique pour traduire l’expression d’un sentiment.

Lors de ses promenades quotidiennes au coeur de Bissy-sur-Fley, Pierre Curt observe et retranscrit avec poésie et minutie les collines, les pierres, l’eau et autres détails des paysages environnants. Comme une suite à ses trois ouvrages Les Curieux, Histoire de roses et La Porte du rêve, témoignant déjà de son amour pour son beau village à l’atmosphère onirique, cette exposition présente, pour la première fois, les réalisations aux pastels de Pierre Curt. Le dessin succède aux mots ; toujours inspiré par la beauté des lieux. Et l’artiste redevient alors l’architecte paysagiste parfois espiègle en y ajoutant sa part de rêve, porteuse de créativité… .

Place de la Gare Bureau d’Information Touristique de Buxy Buxy 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 00 16 tourisme@ccscc.fr

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English : Exposition Pierre Curt Bissy-sur-Fley, paysages, rêve et réalité

L’événement Exposition Pierre Curt Bissy-sur-Fley, paysages, rêve et réalité Buxy a été mis à jour le 2026-05-16 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II