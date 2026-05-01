Lisieux

Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue

5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

En restauration depuis février 2023, le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux vous dévoile ses secrets.

En restauration depuis février 2023, le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux vous dévoile ses secrets.

Découvrez les coulisses de ce chantier exceptionnel lors d’une visite guidée animée par Aurélie Bouchinet-Desfrieches (Les Amis des Orgues), accompagnée du maître d’œuvre.

Réservez vos places

– au 02 31 48 40 40

– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .

5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40

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English : Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue

Under restoration since February 2023, the Great Organ of Saint-Pierre de Lisieux Cathedral reveals its secrets.

L’événement Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité