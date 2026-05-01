Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue Lisieux
Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue Lisieux samedi 30 mai 2026.
Lisieux
Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue
5 Place François Mitterrand Lisieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
En restauration depuis février 2023, le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux vous dévoile ses secrets.
En restauration depuis février 2023, le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Lisieux vous dévoile ses secrets.
Découvrez les coulisses de ce chantier exceptionnel lors d’une visite guidée animée par Aurélie Bouchinet-Desfrieches (Les Amis des Orgues), accompagnée du maître d’œuvre.
Réservez vos places
– au 02 31 48 40 40
– ou par mail à lisieuxsevisite@ville-lisieux.fr .
5 Place François Mitterrand Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 40 40
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English : Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue
Under restoration since February 2023, the Great Organ of Saint-Pierre de Lisieux Cathedral reveals its secrets.
L’événement Pierres en Lumières Restauration de la cathédrale, l’orgue Lisieux a été mis à jour le 2026-05-21 par Calvados Attractivité
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