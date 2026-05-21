Pies Pala Pop Festival #5 Le Jardin Moderne Rennes 12 et 13 juin Ille-et-Vilaine

Tarif plein – Pass 2 jours : 32€ / La soirée : 19€

Tarif réduit (adhérent·e·s et 10-14 ans) – Pass 2 jours : 28€ / La soirée : 16€

Tarif Sortir ! – Pass 2 jours : 14€ / La soirée : 8€

Le festival Pies Pala Pop, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !

Le **festival Pies Pala Pop**, organisé par l’association rennaise Des Pies Chicaillent, est de retour pour sa 5e édition !

Rendez-vous les **vendredi 12 et samedi 13 juin 2026 à Rennes**, sur la scène Open Air du Jardin Moderne.

Au programme, une dizaine de concerts pop-rock-indé d’artistes internationaux que l’on admire, dans un cadre que l’on souhaite le plus accueillant et festif possible.

**Vendredi 12 juin (19h ⇒ 1h)**

* DAME AREA (Electro Indus, Espagne)

* DANA GAVANSKI (Art Pop, Canada)

* EBBY (Indie Pop, Pays-Bas)

* GOOD FLYING BIRDS (Jangle Noisy Pop, Etats-Unis)

* KARAOCAKE (Synth Pop, France)

* [Interplateaux] Vítí et Land (France)

**Samedi 13 juin (19h ⇒ 1h)**

* BILLY FULLER (Krautrock, Royaume-Uni)

* BOUND BY ENDOGAMY (Synth Punk, Suisse)

* BRNDA (Art Punk, Etats-Unis)

* ERASER (Post Punk, Etats-Unis)

* PALOMA 004 (Indie Rock, Autriche)

* [Interplateaux] Les Petits (Pays-Bas)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-13T23:59:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/pies-pala-pop-festival-5

Le Jardin Moderne 11 rue de manoir servigné 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



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